Antonio Ripoll Pardo clasifica al Festival Vallenato y representará a Santa Catalina en Valledupar

El compositor campesino Antonio María Ripoll Pardo logró clasificar por segunda vez consecutiva al Festival de la Leyenda Vallenata, consolidando su presencia en el máximo escenario del folclor colombiano y llevando nuevamente el nombre de Santa Catalina, Bolívar, a la ciudad de Valledupar.

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Ripoll Pardo participará en la categoría canción inédita con su nueva obra titulada “No calles trovador”, una composición que fue seleccionada entre 65 canciones escogidas de más de 235 obras presentadas ante el jurado del certamen, uno de los procesos de selección más exigentes del vallenato tradicional.

Este nuevo logro ratifica el talento y la perseverancia de este compositor de origen campesino, quien el año anterior también fue seleccionado en el 58° Festival de la Leyenda Vallenata con su canción “Sembrador de ilusiones”, destacándose entre 68 obras inéditas en una edición que rindió homenaje al recordado Rey Vallenato Omar Geles.

Con esta segunda clasificación consecutiva, Antonio Ripoll Pardo reafirma su compromiso con la preservación del vallenato tradicional y fortalece la representación cultural del municipio de Santa Catalina en uno de los escenarios más importantes del país.

A sus 67 años, Antonio continúa componiendo inspirado en las vivencias del campo, convirtiendo su experiencia como agricultor en relatos musicales que exaltan la identidad campesina y la memoria cultural del Caribe colombiano. Su obra se caracteriza por retratar la vida rural, el trabajo en la tierra y la esperanza que nace de las tradiciones familiares.

El compositor nació en Santa Catalina, Bolívar, en el seno de una familia humilde integrada por sus padres Antonio Ripoll y Juana Pardo, y desde temprana edad desarrolló su amor por el vallenato mientras crecía entre labores agrícolas y cantos tradicionales.

Su participación consecutiva en el Festival de la Leyenda Vallenata representa no solo un logro personal, sino también un motivo de orgullo para su municipio, que nuevamente tendrá representación en el certamen considerado el más importante del vallenato en Colombia.

El Festival de la Leyenda Vallenata 2026 se realizará del 29 de abril al 2 de mayo en Valledupar, fechas en las que Antonio Ripoll Pardo buscará dejar en alto el nombre de Santa Catalina con su canción “No calles trovador”, una obra que evoca la importancia de preservar la voz del campo y mantener viva la tradición oral y musical del Caribe.

Con este nuevo paso hacia Valledupar, Antonio Ripoll Pardo demuestra que la constancia, el amor por la cultura y el arraigo a la tierra continúan siendo la base de una obra que se niega a callar y que sigue encontrando eco en los escenarios más importantes del vallenato nacional.