Festival de la Leyenda Vallenata anuncia SOLD OUT para la histórica noche del 2 de mayo de 2026

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata confirmó oficialmente el Sold Out de la noche del sábado 2 de mayo de 2026, una fecha que marcará un momento inolvidable en la historia del folclor colombiano.

La jornada dedicada al homenaje de El Binomio de Oro de América y de su fundador Israel Romero, junto a la tradicional coronación del nuevo Rey Vallenato, agotó la totalidad de su boletería, consolidándose como uno de los espectáculos más esperados de esta edición número 59.

La respuesta contundente del público ratifica que esta versión del Festival, dedicada a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, se proyecta como una de las más emblemáticas y concurridas. Además, reafirma al Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ como el epicentro del vallenato y el punto de encuentro más importante del folclor nacional.

El 2 de mayo, los asistentes vivirán una presentación histórica de El Binomio de Oro de América junto a Israel Romero, una actuación cargada de emoción, memoria musical y los clásicos que han marcado generaciones.

Esta cita central será acompañada por la presencia de J Balvin, uno de los artistas colombianos más influyentes del mundo, quien llega con un espectáculo de escala global que dialoga con la apuesta del Festival: honrar las raíces mientras se integra la evolución musical.

El cartel de la noche se completa con las presentaciones de El Churo Díaz y Elder Dayán, exponentes del vallenato contemporáneo que heredan la tradición.

El Sold Out confirma el estrecho vínculo del público con el Festival y su profundo respeto por el legado del vallenato.

CRONOGRAMA OFICIAL

30 de abril – Una convergencia entre vallenato contemporáneo y música internacional:• Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – El Último Baile• Danny Ocean• Iván Villazón• Peter Manjarrés• Aria Vega

1° de mayo – Tradición, sentimiento y recuerdos:• Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – La Despedida• Guayacán Orquesta• Jean Carlos Centeno

2 de mayo – Noche del homenaje y coronación:• El Binomio de Oro de América (Israel Romero)• J Balvin• El Churo Díaz• Elder Dayán

FICHA DEL EVENTO 30 de abril, 1 y 2 de mayo Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ – Valledupar

El Festival de la Leyenda Vallenata continúa exaltando el folclor, promoviendo la memoria musical y fortaleciendo la cultura que identifica a Colombia ante el mundo.