¿Se estabiliza? Precio del dólar en Venezuela HOY 14 de mayo de 2026: Reporte del BCV

De fondo: Imagen enfocada de una de las secciones del billete de un dólar estadounidense, destacando el águila. A la izquierda hay una imagen translúcida de la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido los precios para el intercambio de dólares en el país para este 14 de mayo de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Así, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Cabe acotar que la actualidad del país se ha visto marcada por las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump referentes a la liberación de los presos políticos en el país.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 14 de mayo de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 510,78730000 bolívares venezolanos (VES) para este jueves 14 de mayo de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada ayer miércoles ($508,60040000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 598,12171255 bolívares.

598,12171255 bolívares. Yuan chino: 75,22308292 bolívares.

75,22308292 bolívares. Lira turca: 11,24767520 bolívares.

11,24767520 bolívares. Rublo ruso: 6,94098790 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 14 de mayo de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Sofitasa: 508,8392 para compra - 512,5229 para venta

508,8392 para compra - 512,5229 para venta Banco Mercantil: 588,6093 para compra - 607,4768 para venta

588,6093 para compra - 607,4768 para venta Banesco: 600,0192 para compra - 511,4790 para venta

600,0192 para compra - 511,4790 para venta R4: 603,4918 para compra – 606,1381 para venta

603,4918 para compra – 606,1381 para venta Banco Exterior : 513,6864 para compra - 585,7483 para venta

: 513,6864 para compra - 585,7483 para venta Otras instituciones: 549,4160 para compra - 601,6539 para venta

Aumenta la producción de crudo en Venezuela

Según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela creció en abril por tercer mes consecutivo, aumentando un 3,7 % respecto a marzo (en total, 1.136.000 barriles por día).

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Esto representa un aumento de los ingresos que se recibirán por exportación de petróleo, mayor estabilidad energética y una mejora en las relaciones internacionales.

Así, tal como informa una proyección económica de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se prevé que el país obtenga en 2026 más de 22 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, lo que supondría un incremento superior al 50 % frente a los 14,7 mil millones reportados el año pasado.

Sin embargo, sindicalistas y trabajadores venezolanos han desarrollado en lo que va de año una agenda de protestas para denunciar que la crisis salarial persiste en el país. Las manifestaciones han continuado incluso después de que Rodríguez anunciara recientemente el incremento de bonificaciones hasta $240, sin modificar el salario mínimo mensual.

En este sentido, vale acotar que Venezuela reporta una inflación del 10.6% en abril, según el BCV. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

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