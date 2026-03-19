En Bogotá se llevará a cabo el lanzamiento del 59° Festival de la Leyenda Vallenata

La edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata será lanzada con un evento nocturno dedicado al vallenato en Bogotá, el cual tendrá lugar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo los días 20 y 21 de marzo, a partir de las 8:00 de la noche.

La actividad rendirá homenaje a personajes emblemáticos de este género como El Binomio de Oro de América, Rafael Orozco e Israel Romero, resaltando su contribución a la consolidación y difusión del vallenato.

Le puede interesar: Iniciaron los pagos de marzo 2026 del Ingreso Mínimo Garantizado: cómo cobrarlo y más

Los reyes y las reinas del 58° Festival de la Leyenda Vallenata (2024), que se celebra en honor al compositor Omar Geles, estarán presentes a lo largo de los días.

Se trata de: María José Arias Pérez, reina menor del acordeón; Heinis Yulieth Gulfo Palma, reina mayor del acordeón; Santiago David Oñate Quintero, rey Vallenato Juvenil; John Emiliano Olmos Prieto, rey vallenato Infantil; Iván Zuleta Barros, rey vallenato profesional; y Gregorio Javier Gutiérrez Tocora, rey vallenato aficionado son algunos de los artistas invitados. Jaime Dangond Daza, rey vallenato 2016, será invitado especial también.

Además, la dinastía Romero, que ha sido reconocida por su herencia en la música vallenata y su impacto a través de varias generaciones, también formará parte del evento.

También puede leer: Concierto de Rocío Dúrcal en el Auditorio Nacional de México se estrenará en cines de Latinoamérica

El espectáculo será responsabilidad de Víctor José Navarro Jiménez, que representará a un juglar que conducirá al público por la historia y el desarrollo del vallenato.

Se llevará a cabo en la capital del país el estreno de una propuesta escénica que combinará danza, música en vivo, imágenes audiovisuales y narración. Durante la presentación se evocarán diferentes etapas del género, destacando los instrumentos clásicos (caja, guacharaca y acordeón) y las cuatro variantes del vallenato.

También le puede interesar: Jorge Celedón anuncia gira que celebra la historia del vallenato

La puesta en escena incluirá tributos a personajes destacados, además de secciones para interactuar con la audiencia y fusionará relatos, danzas y actuaciones musicales.

El evento tiene como objetivo mostrar la actualidad de esta expresión musical, que proviene del Caribe colombiano y se reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Lea aquí: Estos son los 10 mejores colegios de Colombia, según ranking Col-Sapiens: 6 quedan en Bogotá

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: