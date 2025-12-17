El Festival de la Leyenda Vallenata anuncia programación histórica para mayo de 2026

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata confirmó la programación musical para los días 1° y 2 de mayo de 2026, en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, dos noches que marcarán una versión histórica del evento, en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América.

El 1° de mayo será una jornada memorable con Silvestre Dangond, quien cerrará su gira El último baile, acompañado por Juancho de la Espriella, en una presentación que simboliza la reunificación más esperada del vallenato.

A este espectáculo se suma la Guayacán Orquesta, ícono de la salsa colombiana, y Jean Carlos Centeno, voz emblemática del Binomio de Oro, que traerá la nostalgia del vallenato romántico.

FLV ARTISTAS Ampliar

El 2 de mayo será la noche del gran homenaje al Binomio de Oro de América y su fundador Israel Romero, con un show cargado de historia y clásicos que marcaron generaciones. Además, el Festival recibirá a J Balvin, uno de los artistas colombianos más influyentes a nivel global, consolidando la visión del evento: honrar las raíces y dialogar con la modernidad. La noche se completa con El Churo Díaz y Elder Dayán, reafirmando la vigencia del vallenato actual.

Ampliar

La preventa Davivienda hasta el 20 de diciembre de 2025, y la venta general inicia el 20 de diciembre. El Festival, que nació en 1968, sigue promoviendo el vallenato tradicional con concursos de acordeón, canción inédita, piqueria, desfiles de piloneras y el tradicional recorrido de Jeep Willys Parranderos.

Valledupar se prepara para recibir miles de visitantes entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2026, en una celebración que une tradición, memoria y evolución en una sola voz: la del vallenato que sigue escribiendo su historia.