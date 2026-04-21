Cuando inauguraban un puente, este colapsó y dejó ocho personas lesionadas en Bagadó, Chocó

Bagadó- Chocó

La alcaldía del municipio de Bagadó, en el departamento de Chocó, se manifestó sobre el accidente ocasionado por el colapso de un puente cuya construcción finalizó el pasado 2 de marzo de 2026 en el corregimiento de San Marino. Pero que fue inaugurado el 19 del mismo mes en medio de la celebración.

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Según el reporte de la misma alcaldía, el Puente de Churina de 85 metros de largo sufrió daños graves cuando varias personas pasaban por él, generando que varios cayeran al agua. Este accidente dejó ocho personas lesionadas. Dos de gravedad, que son dos menores de 12 y 13 años, quienes tuvieron que ser remitidos a la ciudad de Quibdó, donde están siendo atendidos. Los demás lesionados fueron dados de alta luego de la valoración de las autoridades locales de Bagadó.

Según el reporte de la administración municipal, esta emergencia ocurrió el pasado 19 de abril y desde ese mismo momento comenzó la investigación del caso para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido, y agregó: “En este sentido, se requerirá al contratista ING CONSTRUCTORES S.A.S. y, de ser necesario, conforme a los resultados de la investigación, se procederá a activar las garantías contractuales vigentes. De igual manera, se interpondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía, en atención a la información preliminar entregada por habitantes del sector aledaño al puente, según la cual se habría presentado una presunta manipulación intencional de los cables de suspensión”, agregó la alcaldía.

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La zona fue acordonada para evitar que personas traten de cruzar el río por ese dañado puente y se genere una situación más lamentable; por lo pronto, se evalúan las condiciones de esa comunidad que queda incomunicada.

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