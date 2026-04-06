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“La capacidad del funcionario colombiano es sobresaliente”: vicepresidente de Finanzas de Nutresa

En conversación con 6AM W de Caracol Radio, Andrés Bernal, vicepresidente de Finanzas Corporativas y Estrategia de Nutresa, resaltó la capacidad del trabajador colombiano a pesar de las dificultades económicas que vive el país.

El vicepresidente financiero aseguró que “la capacidad del funcionario colombiano es sobresaliente. Yo he tenido oportunidad de trabajar en varios países y con gente de muchos países, y aquí la resiliencia y la habilidad para encontrar soluciones siempre va más allá de los retos“.

Bernal contó que tienen personal en 24 países y operaciones en 18 de ellos. Sin embargo, su mayor recurso está en la ciudad de Medellín, donde “la capacidad de la gente para adaptarse y buscar soluciones es impresionante”.

De acuerdo con el vicepresidente financiero, Nutresa cuenta actualmente con 45 mil personas, de las cuales 37 mil se encuentran en territorio colombiano.

Escuche la entrevista completa:

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