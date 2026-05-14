Lili Pink: Hernán Sebastián Ulchur es el nuevo representante legal de la empresa, tras allanamientos

Hernán Sebastián Ulchur fue nombrado como nuevo representante legal de Fast Moda (Lili pink - Yoi - Lili Beauty). El nombramiento fue anunciado mediante un comunicado de la empresa, que señaló que la Sociedad de Activos Especiales le anunció esto.

Con esto buscan “garantizar la continuidad de la operación empresarial, mantener activos sus canales comerciales, proteger las marcas, honrar los compromisos vigentes y conservar la generación de empleo de manera paralela e independiente al proceso jurídico que actualmente enfrenta la organización”, tras los allanamientos de la Fiscalía a los más de 400 locales, tras señalar que se trata de una presunta red transnacional de contrabando.

(En contexto: Caso Lili Pink: funcionarios de la DIAN mencionados en denuncia siguen trabajando en la entidad)

Ulchur es abogado y magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en procesos orientados a la estabilización de operaciones, reorganización empresarial y fortalecimiento de estructuras de control.

El ejecutivo ha tenido relacionamiento internacional con la Cámara de Comercio Colombo Americana y la Cámara de Comercio Colombo China, lo que le ha permitido fortalecer su visión estratégica y su entendimiento de entornos corporativos y comerciales.

“Con este nombramiento, Fast Moda S.A.S. reafirma su compromiso de mantenerse como una compañía sólida, vigente y cercana a sus consumidores, preservando la esencia de sus marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty. El perfil jurídico, empresarial y estratégico de Hernán Sebastián Ulchur representa una garantía para dar continuidad a la operación, fortalecer la confianza de colaboradores, aliados, clientes y demás grupos de interés, y asegurar que la organización siga avanzando con responsabilidad, estabilidad y visión de futuro“, señaló la empresa.

(Además: Caso Lili Pink: Así operaba presunta red delictiva transnacional que delinquía hace 13 años)

Recordemos que esta empresa tiene cerca de 2.238 empleos directos, a los que se suman aproximadamente 400 adicionales a través de aliados comerciales y franquiciados, además de una amplia red de empleos indirectos vinculados a proveedores, arrendadores, operadores logísticos, centros comerciales y demás aliados estratégicos, que en conjunto superan las 5.000 personas.

Fast Moda cuenta con 541 tiendas a nivel nacional, operando bajo distintos formatos que responden a las dinámicas del consumidor: 347 de sus tiendas son marca Lili Pink, especializadas en ropa interior, pijamas, vestidos de baño, ropa deportiva y productos de belleza. 115 tiendas son marca Yoi, con una propuesta de lifestyle que incluye Moda, belleza y bienestar entre otros. Y a nivel nacional 79 tiendas son un formato combinado que integra ambas marcas en un mismo espacio, optimizando la experiencia del cliente.