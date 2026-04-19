Ejército frustró atentado con explosivos en el norte del Cauca

Corinto, Cauca

Tropas del Ejército Nacional frustraron un nuevo atentado con explosivos que pretendían perpetrar las disidencias de las Farc en el norte del departamento.

El hecho se registró en zona rural del municipio de Corinto, en las veredas El Barranco y San Rafael, donde unidades del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 12, de la Brigada 29, lograron ubicar dos artefactos explosivos improvisados de alto poder.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, los dispositivos habían sido instalados por integrantes de la estructura Dagoberto Ramos y estaban dirigidos a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.

El comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, General Hernando Africano, indicó que estas acciones hacen parte de las operaciones sostenidas para neutralizar las capacidades de este grupo armado en la región.

Los explosivos fueron destruidos de manera controlada, evitando posibles afectaciones a las comunidades cercanas y a quienes transitan por este corredor rural.

Este resultado se suma a otras operaciones adelantadas por el Ejército en el norte del Cauca, donde se mantienen acciones ofensivas contra estructuras armadas ilegales.