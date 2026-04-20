A Tumaco fueron trasladados los cuatro niños heridos por una mina en Olaya Herrera

Olaya Herrera-Nariño

Como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario calificaron las autoridades en el departamento de Nariño la siembra de minas antipersona, que causaron heridas a cuatro menores de edad en la vereda Laguna del municipio de Olaya Herrera en el departamento de Nariño.

Los niños afectados tienen entre 2 y 6 años señaló el comandante de la fuerza de Tarea Hercules, coronel William Morales Guerrero.

El oficial señaló que con el apoyo oportuno de la Aviación del Ejército Nacional se logró evacuar en tiempo récord a los menores de edad, quienes se encontraban jugando cuando se activó el campo minado instalado al parecer, por integrantes del grupo armado residual, GAO-r, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Alfonso Cano.

“Este repudiable hecho es una infracción al Derecho Internacional Humanitario por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra que atentan contra la vida, la integridad y la libre circulación de las personas, exponiendo de manera deliberada a la población civil”: agregó el oficial.

Desde el Ejército Nacional se hizo un llamado a los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos para que se sumen al rechazo de estas acciones criminales perpetradas por grupos al margen de la ley.