Ejército logró liberación de mujer que había sido secuestrada en Santa Bárbara de Iscuandé

Iscuandé-Nariño

Sana y salva logró ser liberada una mujer secuestrada presuntamente por integrantes del GAO-r Estructura 30 Rafael Aguilera, en zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé-Nariño.

La operación militar fue desarrollada por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 16, orgánico de la Fuerza de Tarea Hércules, las cuales lograron ubicar a la ciudadana, quien previamente había conseguido separarse de sus captores y refugiarse en una zona selvática en un recorrido de tres días.

Una vez en el lugar, las unidades del Ejército brindaron ayuda y protección a la ciudadana, quien posteriormente quedó bajo el cuidado de las autoridades competentes, con el fin de garantizar su bienestar y brindarle el acompañamiento institucional correspondiente.

Ante este hecho las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a informar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos, a través de las líneas anti secuestro y extorsión.