Pasto implementó 14 CAI móviles a su dispositivo de seguridad

Pasto | Nariño

La Alcaldía de Pasto anunció la llegada de varios dispositivos tecnológicos y vehículos de apoyo para la Policía Metropolitana de Pasto que serean de uso exclusivo de la ciudad, con los que se busca ampliar la cobertura de la acción inmediata de los diferentes CAI de la capital nariñense.

Se trata de una inversión cercana a los $8.000 millones con la que se busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía en comunas y corregimientos de Pasto, mediante la incorporación de nuevos CAI móviles y herramientas tecnológicas.

Desde la administración municipal indicaron que se gestionaron 14 vehículos último modelo, acondicionados como CAI móviles, que permitirán ampliar la presencia institucional en distintos sectores de la ciudad y mejorar la atención ante hechos de seguridad.

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El secretario de Gobierno, Giovanny Guerrero Salas, explicó que esta dotación hace parte de los compromisos adquiridos con la ciudadanía en materia de seguridad con el propósito de modernizar las capacidades y brindar herramientas efectivas a la Policía para proteger a los pastusos.

La inversión también incluye un vehículo especializado para la inspección técnica, transporte y preservación de cuerpos sin vida, así como la incorporación de drones y otras herramientas que buscan optimizar las labores de vigilancia, control y atención oportuna en el municipio.