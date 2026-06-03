Día sin carro y sin moto en Pasto: estas son las excepciones para este 3 de junio

Pasto - Nariño

Los vehículos impulsados por energía eléctrica, gas natural e híbridos podrán circular normalmente durante las jornadas de día sin carro y sin moto programadas para este año en Pasto, según lo establece el Decreto 0084 del 20 de mayo de 2026, mediante el cual la administración municipal definió las fechas y condiciones de esta medida.

De acuerdo con el decreto, la restricción aplicará el miércoles 3 de junio, el jueves 24 de septiembre y el lunes 28 de diciembre de 2026, con horarios que, para esta primera jornada comprenden desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm.

La medida busca promover medios de transporte sostenibles, reducir los niveles de contaminación ambiental y fomentar hábitos de movilidad más amigables con el medio ambiente.

Dentro de las excepciones contempladas por la norma, se encuentran los automóviles particulares, oficiales y de servicio público cuyo motor funcione con gas natural, energía eléctrica o tecnologías híbridas, también se contempla vehículos que combinan gas y gasolina, gasolina y energía eléctrica, así como diésel y gas natural o diésel y energía eléctrica.

Esto significa que los propietarios de vehículos eléctricos, híbridos o convertidos a gas no estarán obligados a acatar la restricción de circulación durante las tres jornadas programadas para este año en la capital nariñense.

El decreto también establece otras excepciones para vehículos de emergencia, organismos de socorro, transporte público, ambulancias, medios de comunicación, empresas de servicios públicos y transporte de personas con discapacidad, entre otros.

Los domiciliarios no estan incluidos en las excepciones, pese a que algunas plataformas enviaron a sus trabajadores oficios certificando su labor, esta no los exonera del cumplimiento del día sin carro.

Cabe recordar que, la medida de Pico y Placa continúa vigente pese al decreto de Día sin Carro y sin Moto, por lo que los vehículos a los que les cobije esta restricción, no podrán circular desde las 7:30 am hasta las 7:00 pm, por ejemplo los Taxis quienes para esta oportunidad no tendrán una excepcion y deberán dar cumplimiento a este pico y placa.

La administración municipal advirtió que quienes incumplan la medida sin encontrarse dentro de las excepciones previstas podrán ser sancionados por las autoridades de tránsito conforme a la normatividad vigente.