Cinco presuntos integrantes de las disidencias se entregaron voluntariamente en sur del Cauca

Los implicados llegaron desde veredas remotas hasta el municipio de Argelia. Crédito: Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Argelia - Cauca

Cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc se entregaron voluntariamente a las tropas del Ejército en municipio de Argelia, sur del Cauca e iniciaron el proceso de sometimiento de justicia.

Los implicados habrían tomado la decisión tras escuchar los persistentes mensajes de perifoneo aéreo realizados por la Fuerza Aeroespacial.

Se trata de hombres entre los 21 y 36 años que pertenecerían a las estructuras Carlos Patiño y Jaime Martínez y operaban en zonas rurales de El Tambo, En el Naya y el municipio de López de Micay.

“Los implicados que decidieron dejar las armas cumplían roles como integrantes de comisión y apoyo en actividades logísticas y operacionales y, se suman otros dos individuos vinculados a estos grupos, sobre los cuales se adelantan procesos de verificación”, señaló la Fuerza Aeroespacial.

De acuerdo con la institución, los testimonios de los cinco hombres dan cuenta de que el asedio institucional y las garantías ofrecidas por el Estado fueron clave para abandonar las armas.

Tras desplazarse desde áreas rurales remotas, los cinco hombres iniciaron su proceso de atención integral y beneficios jurídicos bajo la protección del Ejército Nacional.

En el Cauca durante el 2025 se entregaron para someterse a la justicia cabecillas de las disidencias de Mordisco como alias ‘Kevin’ y ‘Giovanni’.

La Fuerza Pública explicó que continuarán con las misiones de sensibilización para debilitar a las estructuras criminales en el suroccidente colombiano.