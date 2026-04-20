Sena Betowa 2026: Así puede recuperar la cuenta y cambiar la contraseña, también en Sofía Plus. Getty Images/SENA Betowa

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene varias plataformas que cumplen diversas funciones dentro del ecosistema educativo de la entidad.

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Así las cosas, la institución cuenta con Sofía Plus, Zajuna y, más recientemente, Betowa, cada una con una función diferente dentro de la oferta de servicios para los estudiantes en Colombia que deseen formarse en saberes técnicos y tecnologías para la vida laboral.

En ese sentido, si está interesado en conocer los cursos y programas académicos que ofrece el SENA y está contemplando la posibilidad de participar en alguna de las convocatorias activas, vale la pena conocer las diferencias y cómo funciona cada plataforma.

¿Cuál es la diferencia entre Betowa, Sofía Plus y Zajuna?

Los aprendices y estudiantes de los diferentes cursos del SENA utilizaban la plataforma Sofía Plus para conocer la oferta educativa e inscribirse a los programas.

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Sin embargo, este proceso cambió en agosto de 2025 con la entrada en funcionamiento de Betowa, un portal que alberga la oferta educativa, desde programas virtuales gratuitos hasta tecnologías y tecnólogos titulados.

Con Betowa, el SENA implementó facilidades como filtros de búsqueda entre las diferentes modalidades, tipo de aprendizaje, áreas del conocimiento, duración y ubicaciones para simplificar el proceso de consulta, inscripción y acceso según los objetivos de cada persona.

Así las cosas, aunque sigue funcionando, SENA Sofía Plus se utiliza ahora exclusivamente para trámites administrativos como certificados y cronogramas.

Por su parte, Zajuna es una plataforma de formación virtual LMS (learning management system). Se utiliza por la institución como el “aula” digital en la cual las personas acceden a los contenidos del curso, foros, tareas, evaluaciones y demás.

¿Cómo inscribirse a cursos o programas en SENA Betowa?

En Betowa podrá acceder directamente a la oferta educativa del SENA a través de las diferentes convocatorias de la entidad de la siguiente manera:

Ingrese al portal betowa.sena.edu.co. Seleccione “Registrarse” en la parte superior derecha del home. Diligencie el formulario de inscripción con sus datos de identificación (número de cédula, fecha de expedición, etc.). Suministre sus datos personales, como el nombre completo, fecha de nacimiento y estrato, número de contacto y, si aplica, datos del familiar o acudiente. Tras definir una contraseña y validar el CAPTCHA, podrá acceder a la plataforma Betowa.

Una vez registrado, podrá consultar todos los cursos y programas disponibles con los filtros que ofrece la plataforma, dependiendo de si la formación es presencial, virtual o a distancia, si se trata de un curso o tecnólogo, técnico o especialización, el área del conocimiento y el lugar donde se encuentra disponible.

¿Cómo recuperar la contraseña en Betowa y Sofía Plus?

Tenga en cuenta que, si está previamente inscrito en Sofía Plus, de acuerdo con los manuales del SENA, puede utilizar estas mismas credenciales para ingresar inicialmente a Betowa.

En caso de que no esté inscrito en Sofía Plus y haya olvidado la contraseña de su cuenta en Betowa, siga estos pasos:

En el portal Betowa, seleccione “Ingresar” en la parte superior derecha. En la parte de abajo, en la ventana que se despliega, seleccione “Restablecer” y suministre el correo que empleó para crear la cuenta. Tras completar el Captcha, podrá recibir un mensaje de recuperación en su correo. En dicho mensaje obtendrá un enlace para modificar la contraseña, la cual debe tener mínimo 8 caracteres. Seleccione “Cambiar contraseña” y espere la validación del sistema.

Por otra parte, si desea cambiar las credenciales en Sofía Plus, el proceso es así:

Ingrese a SENA Sofía Plus. En la sección de inicio de sesión, haga clic en “¿Olvidó su contraseña?”. Seleccione el tipo de documento y suministre el número de identificación. Recibirá un enlace de recuperación en el correo registrado.

En caso de no tener los datos adecuados para solicitar el enlace de restablecimiento, comuníquese con la línea de atención del SENA 01 8000 910 270.