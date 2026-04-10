SENA ofrece curso GRATIS de inglés que certifica con un grado B2: ¿Cómo aplicar?

Aprender y manejar un idioma se ha convertido en un carácter importante para la vida profesional, pues actualmente, varias empresas y trabajos solicitan que las personas tengan conocimiento de un idioma además del nativo.

Sin embargo, aprender inglés no es una tarea fácil, pues en muchas ocasiones los cursos que ofertan tienen altos costos o tienen un horario determinado con sedes muy lejos. Por esta razón, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lanzó un curso de manera gratuita y virtual para que las personas puedan tener mejor cercanía con este idioma.

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El programa llamado ‘English Does Work’, permite nivelar a las personas dentro del B2, además deberán realizar un examen para ver en qué nivel de inglés se encuentran, desde el PRE A1 hasta el B2, con el fin de ver desde dónde deben iniciar.

Esta oferta académica cuenta con 13 cursos, cada uno de los niveles tiene una duración de cerca de 48 horas, en el que los estudiantes asisten a sesiones explicativas o grabaciones, que además tienen recursos o herramientas para garantizar una mejor experiencia de aprendizaje.

Es importante señalar que estas opciones educativas son netamente virtuales, esto con la finalidad de que todos los postulantes se puedan conectar desde cualquier lugar y tengan total flexibilidad con los horarios, y debe realizarse la inscripción por medio del portal web de SENA ‘Betowa’.

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¿Cómo inscribirse el curso de ingles GRATIS del SENA que certifica con un grado B2?

Tenga en cuenta que el proceso de inscripción es totalmente gratuito, para esto debe seguir este paso paso:

Ingrese al portal web oficial del SENA ‘betowa.sena.edu.co’.

‘betowa.sena.edu.co’. Baje hasta encontrar la opción ‘ idiomas ’.

’. Aquí de desplegaron les 13 niveles de este programa de formación.

Elija el nivel que desee ( Se recomienda seleccionar el el primero y seguir en orden estos módulos ).

). Diríjase a la opción de ‘inscribirme’

Regístrese, si no tiene cuenta o cree una.

Complete todos los datos que le solicitarán para la inscripción.

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¿Cuáles son los requisitos del curso de inglés gratuito del SENA que certifica con un grado B2?

De acuerdo con la información alojada en el portal web, antes de iniciar el proceso de inscripción, debe asegurarse de cumplir con una serie de requisitos y así no tener ningún tipo de problema al momento de llevar a cabo estos cursos de inglés. Son los siguientes:

El aprendiz debe con conocimientos de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), a su vez debe tener dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación, como lo son:

Correo electrónico.

Chats.

Internet.

Navegadores.

Otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual.

Haber finalizado y aprobado satisfactoriamente los requisitos de grado 5to de primaria. Tener 14 años de edad ya cumplidos. El postulante debe cumplir con el trámite de selección definido por el SENA (cuando aplique).

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