Colombia Sub-17 goleó a Brasil y jugará la final del Sudamericano

La Selección Colombia Masculina Sub-17 de fútbol dio un golpe de autoridad en el Sudamericano al imponerse 3-0 frente a Brasil y asegurar su lugar en la gran final del certamen. El equipo nacional mostró solidez, efectividad y personalidad en un partido de alta exigencia disputado en Asunción, Paraguay.

El compromiso fue parejo en varios tramos, pero Colombia supo imponer condiciones con el paso de los minutos, especialmente en el segundo tiempo, donde encontró la contundencia que marcó la diferencia.

El marcador se abrió con un tanto de Adrián Mosquera, en una acción que generó polémica por una posible duda sobre si el balón cruzó completamente la línea. Sin embargo, el gol fue validado y le permitió a la ‘tricolor’ tomar confianza.

A partir de ahí, Colombia creció en el partido y encontró en José Escorcia a su figura. El atacante firmó un doblete que terminó de sentenciar el compromiso y reflejar el dominio del equipo nacional en el tramo final.

Más allá del resultado, el triunfo tiene un valor especial, ya que Colombia logró la revancha ante Brasil, selección que le había ganado la final en la edición anterior y que además llegaba como una de las favoritas, tras un recorrido perfecto en el torneo. El equipo dirigido por Freddy Hurtado mostró equilibrio entre defensa y ataque, con una estructura sólida y capacidad para responder en momentos clave, aspectos que lo tienen hoy disputando el título continental.

El paso de Colombia a la final también tiene un fuerte sello vallecaucano. El equipo es dirigido por Freddy Hurtado junto a su asistente Hernando “Cocho” Patiño y el preparador físico Mauricio Ortiz, todos con raíces en el Valle del Cauca. En el plantel, además, se mantiene la presencia de jugadores formados en el departamento, lo que ratifica el aporte de la región en los procesos juveniles de la Selección y su protagonismo en un torneo de alto nivel.

Ahora, la ‘tricolor’ se medirá ante Argentina en la gran final, luego de que el conjunto ‘albiceleste’ superará a Ecuador en la otra semifinal. Ambos equipos ya cuentan con su cupo asegurado al Mundial Sub-17, pero buscarán cerrar el torneo con el título.

La final se disputará este domingo 19 de abril a las 6:00 p.m. (hora Colombia), en un duelo que definirá al nuevo campeón del Sudamericano.