Investigan la posible operación de oficinas de sicarios en El Espinal, Tolima

Tolima

Una frase lanzada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en medio de una rueda de prensa, encendió las alarmas sobre la llegada de oficinas de sicarios al municipio de El Espinal, el cual atraviesa una profunda crisis de orden público, con 15 homicidios en menos de cuatro meses.

“Estamos en estos momentos identificando a los autores intelectuales de estas oficinas de sicariato que hay allí en el municipio de El Espinal”, fue lo dicho por la gobernadora, apenas dos días después de registrarse dos homicidios en un mismo día en esta población.

Al parecer, se trataría de organizaciones que tienen a su servicio una cantidad indeterminada de sicarios, a quienes delegan la tarea de cometer homicidios selectivos, por ejemplo, en El Espinal. En algunos casos, serían sicarios traídos desde otros departamentos.

Sin embargo, el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, prefirió esperar el resultado de las investigaciones para confirmar la posible presencia de oficinas de sicarios en municipios como El Espinal.

“Sí hay una instrumentalización de personas que son cabeza de esa dinamización del microtráfico y de la brujería, que están utilizando personas de otros lugares del país para que cometan homicidios en El Espinal. En un hecho que se presentó en San Luis, se presentó una persona procedente del Valle del Cauca, quien ultimó a otra persona en este municipio. Estamos investigando de quién se trata, cuáles son esas cabezas criminales”, señaló Vargas.

Según el oficial, la gobernadora les encargó la captura de quienes ordenan o determinan los homicidios, quienes serían los principales responsables de la crisis de orden público por la que atraviesa El Espinal y otras poblaciones del Tolima.

A nivel departamental, el Tolima registra un incremento del 78 % en los homicidios en lo corrido del año, pasando de 46 a 82 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.