“En El Espinal tenemos un grave problema de lavado de activos de los brujos”: gobernadora del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, exaltó en el municipio de Valle de San Juan el trabajo articulado de la Fuerza Pública; en especial del comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel John Anderson Vargas Izao, por los resultados obtenidos durante la más reciente semana en la lucha contra el delito.

“Actuando con contundencia, con oportunidad y con firmeza, el operativo adelantado contra la minería ilegal en los municipios de Ataco y Chaparral demuestra que seguimos avanzando en nuestra política de enfrentar a los delincuentes”, dijo la gobernadora del Tolima.

Además, resaltó que no se va a permitir que la delincuencia se tome el departamento, esto al resaltar que entre los resultados más relevantes se destaca la captura de dos presuntos delincuentes en el municipio de El Espinal, así como la detención de otros dos individuos integrantes de la organización delincuencial los de La Línea, señalados de generar afectaciones a la seguridad en el corredor Fresno–San Sebastián de Mariquita–Honda, grupo liderado por alias ´Cabeza de Hacha´.

Asimismo, en el municipio de El Espinal, mediante diligencias de allanamiento, se logró la captura de tres personas, alcanzando un total de cinco capturados en la semana.

De igual forma, en el municipio de Lérida fueron capturados los presuntos responsables de un homicidio que afectó a una familia, mientras que en Roncesvalles se obtuvo un resultado operativo de alto impacto. Estas acciones se suman a los operativos contra la minería ilegal desarrollados en Ataco y Chaparral.

Finalmente, la gobernadora del Tolima reiteró su respaldo al trabajo del Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aeroespacial y demás organismos de seguridad, destacando su compromiso con la protección de los tolimenses.

“Muchas gracias, coronel. Un reconocimiento especial para usted, para el Ejército Nacional y para toda la Fuerza Pública por estos resultados que devuelven la tranquilidad a nuestro territorio”, puntualizó la mandataria.