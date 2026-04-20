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20 abr 2026 Actualizado 17:54

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Cartagena

Sicarios en moto ultimaron a una persona en el barrio Rafael García Herreros

La víctima fatal reporta antecedentes judiciales

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Señala un reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Rafael García Herreros, vía principal, se presentó el homicidio de Luis Mario Estremor de Ávila, a sus 21 años y quien tenía como ocupación oficios varios.

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Testigos del sector manifestaron que el hoy occiso se encontraba en la parte externa de un establecimiento abierto al público, cuando fue abordado por un sujeto, que usando una pistola le ocasionó varias heridas que le causaron la muerte.

Al occiso le registra una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes. Por su parte, realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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