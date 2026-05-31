Instalado PMU para garantizar la seguridad y transparencia de las elecciones en el Magdalena/ Gobernación.

Santa Marta

Desde el Comando de Policía del Magdalena, la gobernadora Margarita Guerra lidera la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de seguridad, vigilancia y seguimiento al proceso electoral.

El PMU cuenta con la participación de representantes del Gobierno Nacional, encabezados por el viceministro General del Interior, Jaime Berdugo Pérez, así como delegados de la Fuerza Pública, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Registraduría Nacional, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección, organismos de socorro, empresas de servicios públicos y demás entidades que integran la Comisión Departamental para la Coordinación y Seguimiento Electoral.

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En el lugar se revisarán permanentemente las condiciones logísticas y de seguridad en los municipios, con el propósito de garantizar que los magdalenenses ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, transparencia y plenas garantías democráticas.