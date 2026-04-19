ISA Energía realizará trabajos de mantenimiento en la subestación Santa Marta

Santa Marta

La empresa ISA Energía informó que este domingo 19 de abril adelantarán trabajos de mantenimiento en la subestación Santa Marta, para lo cual se requiere desenergizar la subestación Libertador en la capital Magdalena.

De acuerdo con lo informado por dicha compañía, las labores se llevarán a cabo entre las 6:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, tiempo en que se interrumpirá el servicio en los circuitos asociados a la subestación mencionada. Los circuitos y sectores que estarán sin energía durante la jornada son:

Circuito Almendros, barrios: San Francisco, El Recreo, Las Delicias, Berlín, Urbanización Veracruz, Los Almendros, Obrero, Pradito, Betania, 20 De Julio, sector de la Avenida Libertador entre carreras 23 y 26A, sector de la Avenida Libertador entre carreras 13 y 17 de El Cundí.

Circuito Bastidas, barrios: Galicia, Paraíso, Libertador, La Florida, El Salvador, El Pantano, Santa Fe, Miguel Pinedo, Conjunto Residencial San Carlos, Urbanización Balcones Del Libertador, Villa Sara, Villa Dany, Urb. Quintas Del Libertador, Villas del Libertador, Tayrona, Ondas Del Caribe, Pinedo Vidal, Santa Lucia, La Estrella.

Circuito Mamatoco, barrios: El Reposo, Urbanización San Pedro Alejandrino, Altamira, Altos De La Avenida, Villa Del Río, Las Malvinas, Simón Bolivar, Urbanización Villa Ely, Mamatoco, Urbanización El Bosque, La Bolivariana, Buenos Aires.

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Circuitos Libertador, 5, 6, 7, 8 y 9, barrios: El Jardín, 13 De Junio, El Porvenir, Nuevo Jardín, Urbanización El Nogal, San Francisco, Villa Sol, San Fernando, Nacho Vives, Pescadito (Olaya Herrera), San Martin, Taganga, Villa Florida, Acodi, Bolivariana, La Concepción 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Urbanización Líbano 2000, Andrea Carolina, Asocón, Tejares del Libertador, Nuevo Tejares, Sierra Adentro, Sierra Adentro Reservado, Montpellier, Filadelfia, Canarias, Los Pinos, Urbanización Los Laureles, Portales De La Avenida, Troncal Del Caribe, Ondas Del Caribe, Los Fundadores, Bastidas, Chimila 1, Chimila 2, 8 De Diciembre, 17 De Diciembre, Santa Mónica, Villa Aurora, Vista Linda, Luis R. Calvo, Divino Niño y Urbanización Altos De Bahía Concha.