Dos homicidios y combates agravan situación de orden público en el Catatumbo

Norte de Santander.

En las últimas horas, en zona rural del municipio de Tibú, se han registrado homicidios y enfrentamientos armados que mantienen en alerta a las comunidades del Catatumbo.

El miércoles 8 de abril fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la vía que comunica hacia La Gabarra, en el sector conocido como La Serpentina.

En ese momento, la víctima no había sido identificada y el levantamiento fue realizado por una funeraria de la zona.

Posteriormente, se confirmó que se trataba de José del Carmen Ramírez Trujillo, quien había sido reportado como secuestrado desde el 30 de diciembre de 2025, cuando se dirigía a la vereda Wachimán.

A estos hechos se sumaron los enfrentamientos registrados el jueves 9 de abril entre la disidencia de las Farc y el ELN en las veredas La Angalia, La Selva y La Pica del 2, situación que generó temor entre los habitantes de estos sectores rurales.

Ese mismo jueves, en horas de la noche, se conoció el asesinato de otra persona identificada como Alexis Pallares.

Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre el lugar exacto ni las circunstancias de este crimen.