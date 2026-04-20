Horóscopo del profesor Salomón 20 de abril de 2026: Libra y Capricornio, es hora de esforzarse más

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este inicio de la cuarta semana de abril de 2026, la cual está marcada por el llamado a Libra, Virgo y Capricornio a dar todo lo que tienen de sí para lograr sus objetivos, mientras que signos como Aries y Cáncer tendrán la claridad para cumplir sus objetivos de la semana.

El 20 (2+0=2) destaca por ser el número de la alianza, que es la gran energía, que es la compañía y fortaleza. A quienes nacen en este día se les considera personas muy nobles y colaborativas, que aman formar vínculos que les ayuden a descubrirse por medio de los demás. Su número es el 3597.

El profesor Salomón le recomienda colocar un billete de cualquier denominación en el zapato derecho. Manténgalo ahí durante todo el día por donde camine y ya podrá gastarlo mañana, como símbolo de prosperidad y riqueza.

Recomendación del día

El color del día es el azul .

. El número, 3028 .

. La fruta para comer: pera.

Por otro lado, ha comenzado el ciclo de luna nueva, que simboliza el inicio de un nuevo proyecto o sentimiento que rondará por sus alrededores.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Algo muy interesante durante esta semana está relacionado con su parte laboral. Si tiene pendientes por realizar, no se angustie, pues va a haber magia a su favor que le dará la creatividad y solvencia para concretar sus proyectos.

Número: 4059

Tauro

Esta semana destacará por ser un periodo de estabilidad en su trabajo, por lo que logrará resolver y mejorar aquellas cosas que hayan dejado incertidumbre y desconfianza en los demás. Por otro lado, cuidado un poco en la salud, sobre todo el sistema nervioso y la parte digestiva. Mire muy bien los alimentos e identifique qué no le cae bien a su estómago, pues está acumulando estrés y malos hábitos que le pueden cobrar factura pronto.

Número: 1593

Géminis

Esta será una semana de trabajo, actividad, búsqueda e integración en la parte laboral, lo que significa una carga mental agobiante, mas los arcanos auguran que tendrá la capacidad para sortear todos estos obstáculos. También tendrá que hacerse un chequeo médico, ya que algo en salud le estará afectando de manera inesperada.

Número: 8830

Cáncer

Esta semana será de poder solucionar, arreglar, cambiar o conquistar el poder. Después de estos esfuerzos recientes, logrará superar aquellas situaciones difíciles en cuanto a lo económico y laboral para dar apertura a una serie de oportunidades e inversiones que le permitirán experimentar cambios en su vida.

Número: 1368

Leo

Es el momento ideal para reflexionar e identificar cuáles son las cosas que le hacen sentir cómodo(a). Tiene que estar seguro(a) de eso que quiere, tener firmeza y sentir la pasión por las cosas que está haciendo, pues pronto habrá una oportunidad de proyecto que pondrá a prueba estas cosas. También habrá buenas noticias respecto a vivienda y economía durante esta semana.

Número: 5077

Virgo

Los arcanos han identificado el esfuerzo que está llevando para concretar esos procesos que tiene pendientes; sin embargo, aún queda un tramo importante que debe llevar con paciencia para recibir las bendiciones que espera. Tenga en cuenta que su ángel de la guarda lo está apoyando para que no desfallezca y mantenga su fe, por lo que vale la pena orar por este y mantener la constancia.

Número: 2250

Libra

Tiene que trabajar más por las cosas que quiere. Debe poner más entusiasmo y esfuerzo en sus proyectos porque está dejando llevar su vida por los senderos de la pereza y el desinterés. Recuerde que para llevar la rutina es necesario encontrar algo con lo que se sienta cómodo(a) haciendo y le permita crecer profesionalmente.

Número: 8204

Escorpio

Los arcanos enfatizan que esta semana debe centrarse en controlar su tristeza. Eso que pasó, ya sucedió y no podrá cambiarlo. Échele tierra a eso y siga adelante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se van a dar pronto, pero las desestimará en caso de dejarse sobrellevar por sus sentimientos.

Número: 8212

Sagitario

Esta semana se moverá una importante cantidad de dinero para los integrantes de este signo. Esto le permitirá tener solvencia económica para traer tranquilidad e ilusión durante la semana. Por lo tanto, hay que borrar las cosas negativas que ha venido acumulando y que hacen que los arcanos auguren inestabilidad emocional, pues se vienen proyectos que necesitarán de sus mejores energías para que se lleven a cabo satisfactoriamente.

Número: 1159

Capricornio

Esta semana tendrá que cumplir con muchas cosas, como compromisos y pendientes que dejó con sus cercanos. Esto significa un esfuerzo extra a lo que los arcanos auguran un próximo éxito, pues verá su parte emocional reforzada y verá cómo sus iniciativas le permiten avanzar.

Número: 7550

Acuario

Esta semana se abren puertas, oportunidades y soluciones magníficas tanto en su apartado laboral como económico. Una plata le está esperando y contará con los recursos y creatividad para mejorar su situación.

Número: 0335

Piscis

Hay una alegría grande por algo que va a llegar. Esto será representado en una visita, encuentro o logro que se va a concretar y esto llenará su corazón de júbilo. También verá el amor manifestado por hijos, sobrinos, familiares o pareja, lo que demostrará lo importante que es usted para sus cercanos.

Número: 7456

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