Padres de familia en Barranquilla anuncian plantón por presunto acoso de docente a estudiantes

Un grupo de padres de familia del Colegio Distrital de Barranquilla Codeba convocó para este lunes un plantón a las 10:00 de la mañana, respaldados por asociaciones y la red defensora de derechos de las mujeres, en protesta por presuntos casos de acoso sexual y maltrato por parte de un docente de bachillerato.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La vocera de los acudientes, Irama Quiroz, afirmó que la decisión de manifestarse surge tras múltiples señalamientos realizados por estudiantes, quienes de manera anónima han advertido sobre comportamientos inapropiados del profesor dentro y fuera del aula.

“Hay denuncias de nuestras niñas sobre un profesor que las acosa, las persigue y les hace comentarios de tipo sexual incluso dentro del salón de clases. Ellas tienen miedo de hablar porque él representa una figura de autoridad”, sostuvo Quiroz.

Lea también: Activan inteligencia del Estado ante presunto plan para atentar contra Alejandro Char

De acuerdo con la vocera, entre las conductas reportadas se encuentran acercamientos físicos no consentidos, comentarios sobre el cuerpo de las estudiantes y expresiones consideradas inapropiadas. También se habrían presentado ofrecimientos indebidos y actitudes que, según los padres, vulneran la integridad de las menores.

Quiroz cuestionó el manejo institucional del caso, indicando que no se ha activado de manera efectiva la ruta de atención ni se ha garantizado un proceso transparente.

“Es un profesor que no cumple su labor y además toma represalias. A algunas niñas les ha bajado notas después de denunciar. Mientras tanto, siguen expuestas porque no hay medidas inmediatas de protección”, agregó.

Cierre de la biblioteca

Otro de los hechos que motivó la protesta, según los padres, es el cierre de la biblioteca del plantel, lugar donde, aseguran, se conocieron varios de los casos. Denuncian que una funcionaria que brindaba apoyo a los estudiantes fue retirada de su cargo tras presuntas amenazas y agresiones.

“El espacio fue cerrado y la persona que protegía a las niñas fue cambiada de puesto. Los estudiantes se sienten desprotegidos y sin canales para ser escuchados”, indicó.

Los denunciantes también aseguran que existen antecedentes contra el docente desde el año 2023, incluyendo quejas por comportamientos similares que, según dicen, no han concluido en sanciones efectivas.

El plantón, explicaron, busca exigir garantías de protección para los estudiantes, la separación preventiva del docente mientras avanzan las investigaciones y la intervención de las autoridades competentes.