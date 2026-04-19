Anuncian intervención en punto crítico del río Sinú que amenaza con desbordarse en Lorica, Córdoba

Montería

El alcalde del municipio de Lorica, Córdoba, Carlos Manzur, anunció una nueva intervención en la boca Nueva Colombia, ubicada en el corregimiento Cotocá Arriba, zona rural de Lorica, donde el río Sinú amenaza con desbordarse.

Según el mandatario municipal, “con la comunidad se va a hacer un trabajo de contención artesanal, de reforzar 70 metros con una nueva manga”.

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Asimismo, señaló que los trabajos se harían con el acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que habría dispuesto de maquinaria para iniciar las labores en el punto crítico.

En medio del anuncio de reacción inmediata, la UNGRD también informó que en los próximos días “se va a hacer una obra de emergencia como solución definitiva que busca estabilizar completamente la zona de afectación en el punto denominado Nueva Colombia. Ya se encuentran garantizados los recursos y esperamos que en menos de un mes estemos arrancando obra”.

Cabe recordar que, la crisis en esta zona del departamento recientemente motivó un bloqueo de más de 6 horas en la vía nacional Montería – Lorica, cerca del peaje Mata de Caña.