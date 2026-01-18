Carrascal responde a cuestionamientos de campaña: “se cumplió con todos los requerimientos”

Bogotá. 18 de Julio de 2022. Seminario de Inducción y Actualización a Congresistas periodo 2022 - 2026, se llevo a cabo en la mañana de este lunes es las instalaciones del Hotel Grand Hyatt. En la foto: Representante Maria Fernanda Carrascal. (Colprensa - Álvaro Tavera ) / Álvaro Tavera

Los cuestionamientos sobre la campaña de María Fernanda Carrascal surgieron luego de que en redes sociales se pusiera en duda un registro por 25 millones de pesos reportado en Cuentas Claras, asociado a servicios de alimentación durante la campaña en los que se habrían entregado 80 platos de lechona por 10.400.000, 800 refrigerios por 10.550.400 y 1.000 bebidas calientes por 1.000.000, entre otros gastos.

También se cuestionó la aparición de la firma del representante legal de Custeau Chefcito, Sigifredo Vergara Martínez, en los soportes contables.

Esto llevó a señalamientos sobre una posible financiación irregular, en medio del escándalo por los aportes y préstamos reportados por otras campañas del Pacto Histórico.

¿Qué dijo María Fernanda Carrascal?

La congresista aseguró que no ingresaron 25 millones de pesos a su campaña, y explicó que el valor corresponde a una cuenta por cobrar por un servicio de alimentación prestado durante la campaña electoral.

Según indicó, ese registro no implicó entrada ni salida de recursos y solo podría pagarse si la autoridad electoral reconoce la reposición de votos, por lo que “no se trata de una donación ni de un aporte económico”, afirmó.

Carrascal también se refirió a los cuestionamientos por la firma de Sigifredo Vergara Martínez, incluida en los soportes contables; y negó tener responsabilidad sobre ella. Explicó que ese soporte fue entregado por el prestador del servicio a la campaña.

¿Dineros que llegaron a mi campaña? Les suplico parar ya tanta habladuría proveniente de candidatas/as que ven tan dormidas sus campañas que tienen que acudir a bajezas y a chismes para intentar dañarnos. A mi campaña no entraron los 25 millones que dicen, ni entrarán porque es… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) January 18, 2026

Además, señaló que no elabora ni firma los informes financieros, pues estos “están a cargo de un contador certificado, como lo establece la ley electoral”, y que dichos reportes fueron avalados por su partido y radicados ante el Consejo Nacional Electoral.

La representante aseguró que atenderá cualquier requerimiento que hagan las autoridades competentes y anunció que en las próximas horas publicará un comunicado oficial.