Briceño pide al CNE investigar financiación de concierto del Pacto; Carrascal dice que es legal

El candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Daniel Briceño, le pidió al CNE investigar al gerente de la campaña del Pacto Histórico en Bogotá, César Giovanny Abadía, e imponer sanciones por el presunto uso indebido de efectivo en el pago de la logística del concierto del viernes pasado en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Dicho concierto contó con artistas como Doctor Krápula, Arelys Henao, Los Diablitos y la Etnnia, y congregó a cientos de simpatizantes del Pacto Histórico. Incluso, contó con la presencia del candidato presidencial Iván Cepeda, quien ofreció un discurso.

El exconcejal y aspirante a la Cámara pidió que se verifique si el pago del evento de cierre de campaña fue realizado por fuera de la cuenta única de campaña.

Luego, la representante a la Cámara y cabeza de lista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, divulgó la cuenta de cobro del evento, por $478 millones, en donde se señala que el medio de pago fue en efectivo.

En diálogo con Caracol Radio, la congresista explicó que el evento fue financiado con recursos privados de la cooperativa Confiar y aseguró que el pago en efectivo “no está prohibido”.

“Se pagó de la siguiente forma: 159 millones en efectivo retirados de Confiar, es decir de la cuenta única de la campaña, y esos recursos son del préstamo que la misma cooperativa nos dio. Se retiraron con un cheque para poder sacar el efectivo y poderlos pagar. Luego se hicieron dos pagos de transferencias electrónicas, uno de 200 millones y el otro de 218”, explicó.

También señaló que este pago en efectivo se realizó porque, a través de la cooperativa, no se pueden transferir altas cantidades de dinero de forma rápida y fácil, como con un banco.

Entretanto, aclaró que en la logística del concierto no se destinaron recursos públicos, como lo han denunciado varios candidatos del Centro Democrático, teniendo en cuenta que previamente el Ministerio de Salud hizo un evento en el mismo punto.

“Tampoco es cierto, es un mismo proveedor porque los dos eventos coincidieron: el evento de salud del Gobierno fue el jueves y el nuestro fue el viernes. Lo que hicimos fue aprovechar el mismo proveedor, que eso tampoco tiene absolutamente nada de ilegal. Es un proveedor totalmente legal y autorizado”, aseguró.