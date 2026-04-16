Dos policías heridos tras ataque armado en el norte del Cauca

Puerto Tejada - Cauca

En el barrio La Esperanza de Puerto Tejada, al norte del Cauca, dos uniformados de policía que realizaban actividades de seguridad resultaron heridos tras un ataque con arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, sujetos que pertenecerían a una estructura de delincuencia común estarían implicados en la acción violenta.

El Departamento de Policía Cauca en un comunicado señaló que, “Los uniformados lesionados fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial, donde reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro”.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes e intensificaron las acciones operativas para conocer los móviles del suceso, identificar, ubicar y capturar a los responsables.

En Puerto Tejada operan más de 35 pandillas responsables de múltiples delitos que generan temor y zozobra en la población.