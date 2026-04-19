Secuestran a mujer en zona rural de Jamundí y crece la preocupación por la seguridad en el municipio

Las labores investigativas son adelantadas por un equipo especializado del GAULA de la Policía, en articulación con el Ejército Nacional. Foto referencia.

Jamundí

Crece la preocupación en Jamundí por un nuevo caso de secuestro registrado en zona rural del municipio. La víctima es una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades.

De acuerdo con información entregada por la Policía de Cali a través de un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de abril en el corregimiento de Robles, pero solo hasta las últimas horas la institución confirmó públicamente lo sucedido.

Aunque algunas versiones que circularon en redes sociales señalaban que la persona secuestrada sería una empresaria y que el hecho se habría producido tras una incursión violenta de hombres armados en un establecimiento con público, las autoridades indicaron que las circunstancias en las que se produjo el secuestro son distintas a las que se han difundido.

Las labores investigativas son adelantadas por un equipo especializado del GAULA de la Policía, en articulación con el Ejército Nacional. Las autoridades no han entregado mayores detalles del caso, argumentando que el manejo de la información responde a la seguridad de la víctima y al desarrollo de las operaciones para dar con su paradero.

Este nuevo secuestro se suma al ocurrido recientemente en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, donde cuatro jóvenes fueron sacados a la fuerza por presuntos integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.