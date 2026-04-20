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“Confrontación en El Catatumbo se desplaza a El Zulia”: comandante de Policía por nueva masacre

Fabio Ojeda, comandante de la Policía en Cúcuta, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la masacre de cuatro personas en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, en la noche de este domingo, 19 de abril.

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Según información preliminar de las autoridades, al parecer, integrantes de las disidencias Farc llegaron a un billar, donde asesinaron a dos personas.

“Se bajan, les solicitan los celulares a unas personas que estaban en un billar, dos se negaron y los ultimaron con pistola”, afirmó el comandante.

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Tras esto, señaló que los hombres armados se desplazaron a otro punto del municipio en donde repitieron su estrategia: pidieron dispositivos móviles a personas y luego las asesinaron.

¿Por qué la ola de violencia en El Zulia?

Según el comandante Ojeda, “lo que se sabe es que la violencia entre la confrontación en El Catatumbo se desplaza hacia El Zulia”, por lo que ya se han registrado varios muertos por el ingreso del Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN.

Escuche la entrevista completa aquí:

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