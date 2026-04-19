Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 abr 2026 Actualizado 16:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

“La orden del presidente de la República es clara: hay que acabar con el narcotráfico”: MinDefensa

También dijo que nadie ha impartido la orden a las tropas de retirarse de la frontera.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció desde Pasto sobre la orden presidencial de acabar con el narcotráfico. Foto: MinDefensa

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció desde Pasto sobre la orden presidencial de acabar con el narcotráfico. Foto: MinDefensa

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció desde Pasto sobre la orden presidencial de acabar con el narcotráfico. Foto: MinDefensa

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la orden que ha impartido el presidente de la República, Gustavo Petro, es no solo luchar, sino también destruir el narcotráfico en Colombia.

Desde el puente internacional de Rumichaca, el ministro Sánchez aseguró también que no es cierto que se haya dado la orden a los uniformados de la Policía y del Ejército Nacional de retirarse de la frontera con Ecuador.

“La orden es clara por parte, en este caso, del presidente de la República: se debe acabar con el narcotráfico, se deben acabar todas las economías ilegales”, dijo el titular de la cartera de Defensa.

También dijo que “nadie, nadie ha dado la orden de que se muevan o se alejen las tropas en la frontera”. Añadió que “cualquier opinión diferente simplemente apunta a una distorsión de una orden perentoria por parte del Gobierno Nacional”.

Desde Ipiales, Sánchez aseguró que hay que promover la economía legal. “Aquí, en este municipio, en este puente, prácticamente transita el 60 % del comercio entre ambas naciones. Afectar este comercio es afectar la economía legal de las personas que trabajan honradamente”.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir