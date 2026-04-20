Ataque terrorista en Saravena, Arauca, deja ocho policías heridos y una víctima mortal

Ocho policías resultaron heridos tras un ataque terrorista en medio de una actividad que realizaba la fuerza pública en inmediaciones de un centro educativo en Saravena, Arauca.

Las autoridades señalan que los uniformados están fuera de peligro; sin embargo, una mujer perdió la vida tras quedar en medio del ataque.

Según informó la Policía Nacional, hacia las 16:40 horas se registró un ataque armado contra un dispositivo que finalizaba actividades en un establecimiento educativo y se dirigía hacia la estación de Policía del municipio.

El hecho dejó como resultado la muerte de una ciudadana, quien resultó gravemente herida durante el ataque y, pese a ser trasladada a un centro asistencial, falleció.

En el mismo evento, ocho uniformados resultaron lesionados por esquirlas y otras afectaciones. Todos permanecen estables y fuera de peligro.

La institución rechazó el ataque y señaló que se trata de un acto que afecta la seguridad y la tranquilidad de la población civil. Entretanto, se desplegó un operativo conjunto con las Fuerzas Militares para ubicar a los responsables.