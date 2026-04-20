Alejandro Char advierte sobre plan para atentar en su contra y la de su familia
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que activará organismos de inteligencia para verificar los hechos.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció en sus redes sociales que habría sido alertado por la Policía Nacional sobre un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia, generando preocupación en distintos sectores de la ciudad.
Según manifestó el mandatario, la información recibida apunta a la existencia de amenazas concretas en su contra.
“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, expresó.
Activan organismos de inteligencia
Tras conocerse la denuncia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la activación de los organismos de inteligencia del Estado para verificar la información y adoptar medidas de protección.
“Con esta información, he procedido a contactar al ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional y al director de la Unidad Nacional de Protección para activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias. El Gobierno nacional rechaza cualquier amenaza contra cualquier ciudadano”, señaló el jefe de la cartera política.