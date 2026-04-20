Alarma en el Tolima por aumento de los homicidios superior al 70 %

Tolima

Preocupada se mostró la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, por el aumento desmesurado del homicidio en el departamento en lo corrido del presente año. En relación con el mismo periodo del año anterior, el Tolima pasó de 46 a 82 homicidios, es decir, un aumento del 78 %.

La cifra trasciende apenas una semana después de la amonestación pública que lanzó la mandataria contra los comandantes de la Policía y el Ejército en el Tolima por el deterioro del orden público en el departamento durante los primeros cuatro meses de 2026.

“Tenemos un incremento que nos preocupa como autoridades y, de ahí, no solamente el llamado, sino también las acciones que está adelantando nuestra fuerza pública”, manifestó la gobernadora con relación a recientes golpes contra el delito de homicidio en municipios como Ataco, El Espinal y Lérida.

Por su parte, el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, indicó que la problemática del homicidio en el departamento se concentra especialmente en El Espinal (15), Ataco (13) y Lérida (6). “Desafortunadamente debemos decir que son dinámicas que han estallado este año. En Ataco por la minería ilegal y en El Espinal por el microtráfico y el tema de los ‘brujos’”, acotó el coronel.

La difícil situación de orden público que afronta el municipio de El Espinal llevó al coronel Vargas a tomar la decisión de despachar permanentemente desde allí para dirigir directamente las operaciones y gestiones contra los delitos.

Por último, es de aclarar que la cifra de 82 homicidios incluye los ocurridos en la jurisdicción del Departamento de Policía Tolima, es decir, en 43 municipios. A dicha cifra se deben sumar los 27 cometidos en la capital, Ibagué, para un total de por lo menos 109 homicidios registrados en menos de cuatro meses en el Tolima.