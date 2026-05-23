Cancelan la Segunda Asamblea Nacional de Economía Solidaria por intoxicación masiva en Ibagué

Ibagué

La intoxicación masiva de por lo menos 25 personas y las dificultades logísticas presentadas durante la primera jornada obligaron a cancelar la agenda restante de la Segunda Asamblea Nacional de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria, que se cumplía en el campus de la Universidad del Tolima, en Ibagué.

A través de un comunicado a la opinión pública, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias informó sobre la cancelación del segundo día del evento como medida preventiva debido a la emergencia sanitaria.

“Durante la jornada se presentaron algunos inconvenientes logísticos externos y ajenos a la operación directa de la entidad, los cuales fueron atendidos. Sin embargo, para brindar garantías a los asistentes, se determinó cancelar las actividades programadas para el sábado 23 de mayo”, informó la Unidad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Ibagué, en total resultaron intoxicados 24 adultos y una menor de edad, quienes presentaron síntomas digestivos como náuseas, vómito y fiebre, entre otros, por lo que requirieron atención médica.

“Las situaciones presentadas serán objeto de revisión integral dentro de los procesos de evaluación y seguimiento correspondientes a los operadores vinculados al evento”, advirtió la Unidad.

Por su parte, la Secretaría de Salud aclaró que “la totalidad de los pacientes ha recibido atención médica oportuna y actualmente se encuentran estables”. Además, indicó que se investiga la procedencia de los alimentos que causaron la intoxicación masiva.

Sin embargo, fue tal el caos logístico del evento, que al parecer albergó a unas 7 mil personas, aunque su capacidad inicial era para 5 mil. Delegaciones llegadas desde otras regiones del país esperaban participar en la Asamblea e incluso contar con la presencia del presidente Gustavo Petro, pero todo quedó opacado por la emergencia y los problemas de organización.