Encuentran con vida a menor que había desaparecido en Ibagué: hay dos extranjeros capturados

Tolima

Tras una semana desde que sus familiares la habían reportado como desaparecida, fue hallada la menor de 17 años Leidy Yuliana Roa Lizcano, a quien al parecer habrían raptado dos hombres de nacionalidad venezolana en el sur de Ibagué, en hechos ocurridos el pasado domingo 17 de mayo.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, informó que la menor fue ubicada en un hogar de paso en Pamplona, Norte de Santander, hasta donde habría sido trasladada por un joven de 21 años y otro menor de 17.

“Reconocemos la reacción institucional, que permitió además la captura de un hombre de 21 años y la aprehensión de un menor de 17 años, señalados de los presuntos delitos de trata de personas y secuestro”, escribió la gobernadora en su cuenta personal de X.

En su momento, los familiares de Leidy Yuliana la reportaron como desaparecida en el sector de Terrazas del Tejar, en el sur de Ibagué, tras salir supuestamente a comprar en una tienda del sector. Luego se conocieron chats de WhatsApp en los que ella advertía a sus seres queridos sobre “venezolanos armados” que la estarían intimidando.

Tras esto, se perdió el rastro de la menor y, dos días después, la Policía Nacional aseguró que se trataba de una fuga, ya que la menor sería víctima de maltrato por parte de su madre. Esta versión fue desmentida por la familia, que insistía en que se trataba de un secuestro. Mientras la Policía sostenía que Leidy Yuliana se hallaba con un familiar, sus seres queridos pedían que se continuara su búsqueda.

“Leidy ya fue puesta bajo la protección y custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, activando todas las rutas de restablecimiento de derechos y acompañamiento integral. En el Tolima, la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad”, remarcó la gobernadora tras la ubicación de la menor, quien finalmente sí habría estado retenida.