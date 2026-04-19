Firman acta de inicio del contrato por $25 mil millones para intervenir la avenida Ambalá de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Rocío Lozano, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, entregó detalles de los proyectos que se desarrollan con los recursos de inversión del municipio y el Gobierno Nacional.

“Actualmente estamos desarrollando dos proyectos, uno es el modelo financiero que es nuestro corazón y el otro que ya firmamos acta de inicio de la rehabilitación de la avenida Ambalá entre calles 25 y 37, además de la 73 a la 63”, dijo Rocío Lozano.

En el proyecto de mejoramiento de la capa asfáltica de la avenida Ambalá se hará una inversión superior a los $25 mil millones con un tiempo estimado de 7.5 meses de desarrollo del contrato, en el que los primeros 3 meses serán para adelantar estudios y los restantes 4.5 para las obras.

Se espera que la intervención en terreno de la adecuación de las dos calzadas de la avenida Ambalá entre calles 25 y 37, como también de la 77 a la 63 arranque en el mes de julio luego de desarrollar los estudios correspondientes.

¿Qué otros proyectos está adelantando el SETP?

“Qué vienen del 2025 la terminación de carrera Quinta, paraderos estamos en algunos pendientes de intervenciones pequeñas, pero ya casi hicimos la instalación los 1.106 paraderos y semáforos estamos en un 79% del avance de obra mientras que en la compra de los equipos está en un 71% y en la instalación en un 50%”, dijo la gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué.

Por otra parte, aseguró que de las 34 intersecciones semafóricas hay 14 totalmente instaladas y en funcionamiento, pero al contratista le falta instalación de cámaras.

“Estamos avanzando sobre la sexta, en la Guabinal tenemos 4, en la Ambalá 5, en la carrera cuarta tenemos 2 y la avenida Ferrocarril se está avanzando con 7”, puntualizó la gerente del SETP.

En el proyecto se invertirán cerca de $500 mil millones de los que el Gobierno Nacional hace una cofinanciación del 70%, mientras que la Alcaldía de Ibagué aporte el restante 30%.