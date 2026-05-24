John Jairo Méndez ganó la consulta en la carrera por la rectoría de la Universidad del Tolima

Tolima

Con una participación histórica de estudiantes, docentes y egresados, la Universidad del Tolima culminó con éxito la jornada de consulta virtual en el marco del proceso para la elección de rector o rectora de la institución para el periodo 2026–2030.

Durante los dos días de votación, la comunidad universitaria en nueve departamentos acudió masivamente a las urnas virtuales. La Secretaría General de la UT informó que se registraron un total de 14.494 votos, una cifra que supera ampliamente la participación alcanzada en el anterior proceso de consulta rectoral, en el que se contabilizaron cerca de 10.000 votos.

El ganador de la consulta fue el profesor John Jairo Méndez, quien obtuvo una amplia ventaja sobre los demás aspirantes con 9.739 votos. Hasta finales de 2025 se desempeñaba como vicerrector de Investigación-Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social, y renunció para aspirar a suceder al hoy rector Omar Mejía Patiño, de cuya administración hizo parte. Durante su campaña planteó continuar profundizando la misma línea de gestión.

La segunda aspirante más votada fue la profesora Yenny Fernanda Urrego, con 1.979 votos. El tercero fue el docente Diego Fernando Aranda, con 959 votos. Además, se registraron 1.817 votos en blanco.

La Secretaría General destacó que el proceso de consulta se desarrolló en completa normalidad técnica, administrativa y logística, gracias al trabajo articulado con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Oficina de Control Interno, las veedurías y los diferentes equipos de apoyo dispuestos para garantizar el funcionamiento de la plataforma.

De acuerdo con el cronograma establecido, el proceso continuará con la etapa de reclamaciones y revisión correspondiente. Posteriormente, el próximo 28 de mayo, el Consejo Superior Universitario sesionará para realizar la designación oficial de la persona que ocupará la Rectoría de la Universidad del Tolima durante el periodo 2026–2030.

Si bien la consulta no es vinculante, se prevé que el Consejo Superior acoja la manifestación de apoyo de la comunidad universitaria hacia el profesor John Jairo Méndez, quien pasaría a dirigir la universidad más importante del Tolima, que cuenta con un presupuesto anual que supera los 290 mil millones de pesos.