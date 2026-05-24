Ejército destruye mina ilegal que extraía oro por $90 millones mensuales en Coyaima, Tolima

Tolima

En las últimas horas, soldados del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y Cortolima, intervinieron un punto de explotación ilícita de oro a cielo abierto en la vereda Buenavista, municipio de Coyaima, Tolima.

Durante el desarrollo de la operación militar, las tropas llegaron hasta la quebrada Chenche, donde ubicaron una unidad de producción minera ilegal con cuatro motobombas y un motor industrial, elementos utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Todo el material fue destruido de manera controlada en el lugar.

“De acuerdo con información preliminar, esta unidad de producción minera ilegal tendría la capacidad de extraer aproximadamente 200 gramos de oro mensuales, con un valor comercial cercano a los 90 millones de pesos”, indicó el teniente coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón.

Asimismo, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer si estos elementos pertenecerían a algún grupo armado organizado o estructura criminal con injerencia en la región. En la zona hace presencia el frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, facción de alias Iván Mordisco.

“Este resultado operacional permite reducir las capacidades logísticas y financieras de las estructuras ilegales dedicadas a la minería ilícita, al tiempo que contribuye a la protección de los recursos naturales y las fuentes hídricas de esta región del país”, manifestó el oficial.

En lo corrido del presente año, las tropas de la Sexta Brigada han logrado destruir ocho unidades de producción minera ilegal en los municipios de Coyaima, Ataco y Chaparral, en el sur del departamento del Tolima.