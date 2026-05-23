Nombran a un administrador financiero como nuevo secretario de Movilidad de Ibagué

Tolima

La alcaldesa Johana Aranda posesionó a Camilo Martínez como nuevo secretario de Movilidad de Ibagué, quien asumió desde el viernes el liderazgo de esta cartera con el propósito de continuar fortaleciendo las estrategias orientadas a la seguridad vial y la organización del tránsito en la ciudad.

Martínez es administrador financiero de la Universidad del Tolima y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Ibagué. A lo largo de su carrera profesional, ha ocupado diferentes cargos a nivel local y nacional, como director del COIBA Picaleña, asesor en la Cámara de Representantes y secretario de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué.

“Asumimos con compromiso y entereza el reto de esta cartera. Vamos a trabajar 24/7 por continuar mejorando la movilidad en la ciudad y que los trámites sigan siendo ágiles, para que este gobierno sea el más social en toda la historia y velar sí o sí por toda la comunidad ibaguereña”, dijo Martínez Romero.

Desde su nuevo cargo, tendrá la responsabilidad de liderar acciones encaminadas a mejorar la movilidad de los ibaguereños, fortalecer los procesos de control y cultura vial, y avanzar en iniciativas que permitan responder a las necesidades y retos que enfrenta la ciudad en esta materia.

Martínez llega tras la intempestiva salida de Ricardo Fabián Rodríguez, quien estuvo durante dos años al frente de la cartera de Movilidad, pero fue retirado por la alcaldesa Aranda luego del caos vial registrado en la comuna Siete, en medio de labores de mejoramiento de la malla vial.