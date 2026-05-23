Detienen a profesor de colegio en Ibagué que pretendía un encuentro con una estudiante

Tolima

Revuelo ha generado en Ibagué el caso de Kevin David Cadena, un profesor del reconocido colegio San Simón, quien fue sorprendido mientras visitaba a una de sus estudiantes de octavo grado en su vivienda, en horas de la noche del pasado viernes, en medio de un intento de cita con intenciones presuntamente sexuales.

El secretario de Educación de Ibagué, Diego Guzmán, indicó que el encuentro en realidad era una especie de trampa orquestada por los padres de la menor y la Policía Nacional, quienes estaban al tanto de la supuesta cita que el docente había pactado por redes sociales con su propia estudiante.

“Cuando llegó a la vivienda creyendo que ella estaba sola, en realidad allí estaban todos ellos. Parece que el profesor fue agredido y lo subieron a una tanqueta de la Policía. Eso es un tema de reserva tanto para el profesor como para la menor de edad”, contó el secretario.

De acuerdo con chats a los que tuvo acceso Caracol Radio, los padres habrían engañado al profesor haciéndose pasar por su hija. En redes sociales también se han conocido imágenes del momento de la intervención de la Policía, la cual evitó que la comunidad continuara golpeando al profesor.

“Hemos enviado correos para que el profesor se presente a la Secretaría de Educación. Es un tema que estamos dirigiendo a la Policía Metropolitana de Ibagué y también con copia a la Fiscalía General de la Nación. Seguramente el profesor tendrá que afrontar un proceso disciplinario, pero adicionalmente nosotros tendremos que reubicarlo”, advirtió el funcionario.

Caracol Radio consultó a la Policía Nacional sobre este caso. La institución indicó que el docente no fue capturado por no ser hallado en flagrancia cometiendo un delito. Solo fue retenido temporalmente.

La menor quedó bajo la protección de una Comisaría de Familia para iniciar un proceso de restablecimiento de derechos, mientras los padres radican la denuncia ante la Fiscalía aportando los chats como pruebas.