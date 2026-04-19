Policía interviene Zona T para prevenir paseo millonario en Bogotá

La Policía de Bogotá informó que realizará una intervención en la Zona T para prevenir el “paseo millonario”, tras recientes casos que han puesto en alerta a ciudadanos y autoridades.

El operativo se llevará a cabo este 18 de abril a las 7:30 p. m. en el Parque León de Greiff, liderado por el GAULA. La estrategia incluye la entrega de recomendaciones a comerciantes y visitantes de este sector, uno de los más concurridos de la ciudad en horas nocturnas.

La medida surge en medio de casos recientes que reflejan la persistencia de esta modalidad delictiva, como lo es el caso de Diana Ospina, la víctima que fue abordada y secuestrada tras tomar un taxi, donde fue retenida en el vehículo por delincuentes que la obligaron a entregar dinero y raptarla por más de 40 horas.

Por su parte, Neill Cubides fue un caso que conmovió al país con un hecho similar, en el que fue interceptado y sometido a torturas con armas cortopunzantes y luego, asfixiado hasta morir.

Según las autoridades, estos casos evidencian un patrón en el que los delincuentes utilizan engaños o suplantación para ganar la confianza de las víctimas. En muchos casos, los hechos ocurren en zonas de alta actividad comercial y durante la noche, lo que incrementa el riesgo.

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Ante este panorama, el GAULA insiste en medidas de autoprotección como verificar los servicios de transporte, evitar compartir información personal y reportar cualquier situación sospechosa de manera oportuna. Además, la Policía busca fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos de la ciudad.