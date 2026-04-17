Los moteles están en Congreso en Bogotá y apuestan a tecnología y jóvenes para reactivar el sector

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En el Segundo Congreso Nacional de Moteles, realizado en Bogotá, empresarios del sector analizaron cómo adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y superar los rezagos que dejó la pandemia, donde se concluyó que el gremio de moteles en Colombia busca reinventarse.

Alexander Alvarado, presidente del gremio de los moteles, explicó en 6 AM W que actualmente existen cerca de 5.000 moteles en el país, una cifra que refleja el tamaño de una industria que, además, sostiene a más de 25.000 familias.

“Somos un sector que genera mucho empleo, especialmente para madres cabeza de hogar”, explicó Alvarado.

Sin embargo, también reconoció que la pandemia golpeó con fuerza esta actividad, obligando a replantear su funcionamiento y su propuesta de valor.

En ese camino de transformación, la tecnología se ha convertido en una aliada clave, pues la industria está incorporando herramientas como la automatización de servicios, sistemas de iluminación inteligente y soluciones de domótica que buscan mejorar la experiencia del usuario. Estas tendencias ya son comunes en mercados como Brasil, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, cuyos representantes participaron en el congreso para compartir sus avances.

En Colombia, algunas ciudades ya muestran progresos en esa dirección. Medellín, Barranquilla y Cali aparecen como referentes en modernización, mientras que Bogotá aún enfrenta retos.

Para el gremio, la capital podría cerrar esa brecha con el avance de grandes obras de infraestructura, como el metro, que facilitarían el acceso a estos establecimientos y dinamizarían la demanda.

¿Las nuevas generaciones están interesadas?

Más allá de la tecnología, el gran desafío del sector está en su público. Hoy, los clientes frecuentes superan los 40 años, mientras que los jóvenes han ido perdiendo interés en este tipo de servicios. “La idea es recuperar esa clientela”, señaló Alvarado.

A su vez, Alvarado también afirmó que “hemos invitado a influencers y hemos invitado a la juventud, que es la población que en algunos momentos se ha perdido y que queremos que vuelva”. Con su participación, la idea es que se puedan entender las expectativas de los jóvenes y ajustar la oferta a sus gastos.

¿Cuáles son los retos?

El crecimiento de la industria webcam, por ejemplo, ha generado preocupación tanto por su impacto económico como por los riesgos asociados a actividades ilegales. Frente a esto, el gremio asegura haber fortalecido sus protocolos de prevención.

En alianza con entidades como la Superintendencia, las cámaras de comercio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se han implementado capacitaciones para detectar y evitar delitos como la explotación sexual y la trata de personas.

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