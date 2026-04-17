Cundinamarca logra 39 capturas por extorsión y evita pagos ilegales por $750 millones

En una rueda de prensa se informó que la Gobernación de Cundinamarca, junto con la Fuerza Pública, intensificó los operativos contra la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes y ciudadanos. El balance deja 39 capturas y golpes a estructuras criminales que operaban en varios municipios.

Uno de los casos más relevantes se registró en Soacha, donde el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey informó que se realizaron cinco operativos contra el grupo “Los Satanás”. Allí fueron detenidos integrantes clave como alias “Marcos Pérez”, señalado de manejar las finanzas del grupo, y alias “Bill” y “Masacre”, presuntamente relacionados con homicidios.

Gracias a estas acciones, las autoridades evitaron que víctimas pagaran más de $750 millones en extorsiones.

Le puede interesar: Los frentes de seguridad en Bogotá tendrán cámaras y tecnología para prevenir delitos

Además de los operativos, se realizaron 205 actividades con la comunidad que llegaron a más de 65.000 personas. En estos espacios se explicó cómo operan los extorsionistas, cómo identificar riesgos y a dónde acudir en caso de ser víctima.

El secretario de Gobierno, Luis Fernando Navarro, insistió en que la denuncia es clave para enfrentar este delito. “No cedemos ante amenazas y seguimos trabajando por la seguridad de todos los cundinamarqueses”, aseguró.

Las autoridades también alertaron sobre cadenas falsas y panfletos que circulan en redes sociales y chats. Estos mensajes buscan generar miedo para presionar a las víctimas, por lo que recomiendan no compartir información sin verificar.