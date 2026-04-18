¿Facturas por las nubes? MinHacienda atribuye alza de telecomunicaciones a la fusión Tigo - Movistar

La inflación en Colombia volvió a repuntar en marzo y se ubicó en 5,6%, frente al 5,2% del periodo anterior, impulsada principalmente por el incremento en las tarifas de telecomunicaciones. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante su intervención en la Comisión Cuarta de la Cámara.

El jefe de la cartera económica señaló que uno de los factores más determinantes fue el comportamiento de la división de información y comunicaciones, donde los servicios de telefonía celular, internet fijo, telefonía tradicional y televisión por suscripción registraron un aumento cercano al 3%. Este ajuste tuvo un impacto directo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes.

Según el ministro, este incremento no responde a variables macroeconómicas tradicionales como la tasa de interés del Banco de la República o el salario mínimo. Por el contrario, lo atribuyó a decisiones del mercado en medio de movimientos empresariales dentro del sector de telecomunicaciones, como lo es la fusión de Tigo y Movistar.

Cabe recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó esta fusión creada por la empresa Milicom, la cual busca competir con Claro, donde abarcaría entre el 38% - 42% del mercado.

En la misma línea, el presidente Gustavo Petro cuestionó el comportamiento de las principales compañías del sector y pidió explicaciones ya que a través de su cuenta de X afirmó que este comportamiento sería “irregular y lesivo a los consumidores”, donde solicitó la intervención de las superintendencias para investigar lo ocurrido.

¿Contraposición?

No obstante, desde el sector TIC, la ministra Carina Murcia aseguró que aún no existe una hipótesis concluyente sobre las causas del aumento en los precios de telecomunicaciones. En ese sentido, anunció la instalación de mesas de trabajo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones para analizar el comportamiento del mercado y establecer si hubo factores atípicos.

“Colombia tiene que avanzar en que este servicio no sea tan costoso. Entendemos el comportamiento del mercado. Entendemos que tener hoy un salario legal vigente que aumentó iba a generar un comportamiento en el mercado. Vamos a analizar estrategias comerciales que permitan que los planes de servicio sean adaptativos a cada una de las poblaciones”, señaló Murcia.

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Estas mesas buscan revisar los recientes incrementos reflejados en el IPC, identificar posibles irregularidades y evaluar medidas que eviten afectaciones a los consumidores en el corto plazo.

Además, se tiene que tener en cuenta que el gobierno espera recaudar más de $ 856 mil millones por su participación en la compañía que opera bajo Movistar. La subasta se realizará el 24 de abril.