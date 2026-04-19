Ministerio de Salud confirma el primer caso de variante de la viruela símica en Antioquia

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informaron sobre el conocimiento de un caso de mpox clado ib en el municipio de Antioquia, variante de la vieruela símica, el cual fue identificado mediante técnicas de biología molecular dirigidas a regiones genéticas específicas del clado Ib. Este hallazgo hace parte del fortalecimiento de las capacidades diagnósticas del país y, por ahora, no modifica el nivel de riesgo para la población general.

Tras la confirmación, se activaron protocolos de seguimiento epidemiológico, investigación de campo y monitoreo de contactos. Las autoridades sanitarias trabajan de manera articulada con entidades territoriales para verificar posibles exposiciones y evitar la aparición de nuevos casos.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2022 y la semana epidemiológica 13 de 2026, Colombia ha acumulado más de 4.800 casos confirmados de mpox, todos correspondientes al clado II. La detección del clado Ib marca un cambio en el comportamiento del virus en el país, aunque hasta el momento no se han identificado cadenas de transmisión.

Además, el Ministerio destacó que el país ya cuenta con lineamientos técnicos definidos desde 2024 para enfrentar la posible llegada de este clado, lo que ha permitido una respuesta más rápida y coordinada ante este primer caso.

¿Cómo se previene el contagio de mpox?

La mpox es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto físico cercano, especialmente piel a piel, incluyendo relaciones íntimas. También puede propagarse por contacto con lesiones, fluidos corporales u objetos contaminados.

Entre las principales medidas de prevención están el lavado frecuente de manos, evitar compartir objetos personales y reducir el contacto físico con personas que presenten síntomas. Las autoridades también recomiendan prácticas sexuales seguras, como el uso de preservativo (aunque este no elimina completamente el riesgo) y limitar el número de parejas sexuales.

En caso de síntomas como fiebre, dolor muscular, ganglios inflamados o erupciones en la piel (ampollas o “granitos”), se recomienda evitar el contacto con otras personas y acudir a servicios de salud.

Como parte de la respuesta, el Ministerio de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para realizar la vacunación contra la enfermedad como medida de prevención ante el riesgo por exposición de la misma a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

El esquema consta de dos dosis y está dirigido a mayores de 18 años con alto riesgo de exposición, como personal de salud sin protección adecuada, personas con múltiples parejas sexuales, quienes viven con VIH o han tenido contacto con casos confirmados.

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Origen y evolución del virus

La mpox, conocida como viruela símica, es una enfermedad viral que históricamente ha circulado en países de África. Sin embargo, en los últimos años ha mostrado una expansión internacional que llevó a reforzar la vigilancia en diferentes regiones del mundo.

En agosto de 2024, la Organización Mundial de la Salud declaró el clado Ib como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, debido al aumento sostenido de casos, especialmente en la República Democrática del Congo y países vecinos.