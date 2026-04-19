Joven murió tras recibir descarga eléctrica de un cable suelto en el sur de Barranquilla

Cable de alta tensión caído en el barrio La Sierrita, sur de Barranquilla

Un trágico hecho enluta al barrio La Sierrita, en el sur de Barranquilla, tras la muerte de un joven que recibió una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de alta tensión que permanecía suelto en plena vía pública.

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La víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Márquez Araujo, quien fue alcanzado por el cable desprendido de un poste en la calle 55B con carrera 5A en la tarde de este sábado.

El joven fue auxiliado de inmediato por vecinos del sector y trasladado a la Clínica San Ignacio, pero llegó sin signos vitales.

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Denuncian que el cable llevaba horas en el suelo

De acuerdo con el testimonio de Martha Barrios, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Sierrita, el cable de alta tensión llevaba al menos una hora y media en el suelo antes de que ocurriera la tragedia, pese a que ya había sido reportado.

“Habían hecho llamadas a la empresa, Hay reportes. La guaya estaba en el suelo y con corriente, pero no hubo atención oportuna”, aseguró la líder comunitaria.

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Barrios explicó que Márquez Araujo trabajaba en el programa de reparcheo de la Alcaldía de Barranquilla, que se ejecuta en el sector, y se encontraba en su jornada laboral al momento del accidente.

“El joven se crio en el sector y llegó a trabajar, estaba en la obra con su uniforme. No se dio cuenta del cable y este lo alcanzó por la espalda. Eso fue cuestión de segundos”, relató.

Según su versión, fueron los mismos vecinos quienes reaccionaron de inmediato para auxiliarlo. “Lo jalaron, lo montaron en una moto y lo llevaron a la clínica, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales”, agregó.

Persisten fallas en el servicio eléctrico

La presidenta de la Junta también denunció problemas recurrentes con el servicio de energía en la zona, señalando que en los últimos días se han presentado fluctuaciones constantes que han afectado a los residentes.

“Desde la semana pasada hay reportes de bajones de luz que han dañado electrodomésticos. Es una problemática constante y no ha sido atendida”, afirmó.

Asimismo, indicó que tras el incidente el sector quedó sin energía durante la noche del sábado y solo hasta la mañana de este domingo llegó personal técnico para intervenir la zona.

Air-e investiga lo ocurrido

Por su parte, la empresa Air-e informó que adelanta una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

“Con el apoyo de técnicos especializados tratamos de establecer con certeza lo ocurrido y entregar la información respectiva a las autoridades competentes”, indicó la compañía en un comunicado.