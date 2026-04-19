Confirman orden de arresto contra la alcaldesa de Soledad, Atlántico

El juez Primero Civil del Circuito de Soledad, Elkin Jesús Rodríguez Campo confirmó en segunda instancia una sanción por desacato contra la alcaldesa de Soledad, Atlántico, Alcira Sandoval, por incumplir una orden de tutela, que ordenaba adoptar medidas concretas para proteger los derechos de familias vulnerables.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El despacho de segunda instancia concluyó que persistió la omisión, al evidenciar que las acciones reportadas no garantizaban de forma material el cumplimiento de la orden judicial.

Lea también: Atlántico refuerza apuesta cultural en homenaje a Cepeda Samudio

La mandataria fue declarada en desacato por no cumplir una tutela que le ordenaba garantizar medidas de protección a 77 personas en condición de vulnerabilidad antes de un desalojo en la finca Los Ángeles.

La decisión judicial ratificó una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a cuatro salarios mínimos, al evidenciar que, pese al tiempo transcurrido, no se materializaron las medidas ordenadas, como albergues temporales o subsidios de arrendamiento.