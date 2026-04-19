Escalofriante denuncia: Padre entregó a su hija para saldar deudas con prestamista

El último homicidio de un prestamista fue el fin de semana en Armenia / Archivo Colprensa

El alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, lanzó una dura advertencia sobre el deterioro social con situaciones que calificó como “deleznables”, entre ellas casos en los que personas, presuntamente endeudadas con prestamistas ilegales conocidos como ‘gota a gota’, entregan a sus hijas como forma de pago.

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Chams dijo que “es un desastre lo que está ocurriendo”, al tiempo que señaló que en uno de los casos una de las víctimas resultó embarazada.

El alcalde municipal sostuvo que este tipo de problemáticas reflejan una crisis social que requiere acciones urgentes, no solo desde las instituciones, sino también desde las familias.

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En ese sentido, hizo un llamado a los habitantes del municipio a ejercer mayor control sobre los menores de edad.

“No es posible que jóvenes de 15 y 16 años estén en discotecas a altas horas de la noche. Son el caldo de cultivo que corrompe la sociedad”, afirmó.

Como parte de la respuesta institucional ante el deterioro de la seguridad, el alcalde recordó que ya se tomaron medidas como la prohibición del parrillero en motocicletas, sin distinción de género, así como la presencia de menores de 18 años en establecimientos donde se expende licor.

Asímismo, el alcalde local solicitó al Ministerio de Defensa la militarización del casco urbano del municipio, ante el incremento de los homicidios, con al menos 15 casos registrados durante este año.